Трамп поссорился с главой Пентагона из-за дефицита ракет, - WP

Президент США Дональд Трамп потребовал объяснений от главы Пентагона Пита Хегсета в связи с дефицитом боеприпасов. Нехватка ракет также сказывается на военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

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Спор между Трампом и Хегсетом произошел за кулисами заседания правительства в Кэмп-Дэвиде. Как утверждают источники издания, глава Белого дома был разочарован тем, что, по его мнению, его ввели в заблуждение относительно реального состояния запасов боеприпасов, особенно на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

По словам собеседников газеты, Хегсет отверг обвинения в свой адрес и заявил, что президент не получил полной информации из-за его заместителя Стивена Файнберга.

В издании отмечают, что конфликт стал еще одним свидетельством растущего недовольства Трампа работой главы Пентагона. В частности, именно Хегсет был одним из главных сторонников военной операции против Ирана и убеждал президента, что она будет быстрой и относительно легкой.

Дефицит ракет повлиял на решение относительно Ирана и сказывается на поддержке Украины

The Washington Post напоминает, что во время июльских слушаний в Сенате Хегсет отказался комментировать свои рекомендации президенту по Ирану и объяснял нехватку боеприпасов решениями администрации Джо Байдена.

По словам одного из источников, именно дефицит управляемых ракет большой дальности и ракет-перехватчиков стал одной из причин, по которым Трамп в последние дни отказался от новых масштабных ударов по Ирану.

По данным издания, дефицит средств противовоздушной обороны также сказывается на военной помощи Украине, делая ее более уязвимой перед российскими ракетными и дронными атаками.

Американский чиновник отметил, что нехватка ракет-перехватчиков вынуждает США более тщательно оценивать целесообразность применения имеющихся боеприпасов против воздушных угроз.

Восстановление запасов займет годы

В The Washington Post отмечают, что, несмотря на заключение новых контрактов на производство отдельных видов боеприпасов, в частности ракет для систем Patriot, их изготовление может занять до двух лет. Из-за этого быстро устранить дефицит запасов не удастся.

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