Трамп посварився з главою Пентагону через дефіцит ракет, - WP

Президент США Дональд Трамп вимагав пояснень від глави Пентагону Піта Гегсета через дефіцит боєприпасів. Нестача ракет також впливає на військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Суперечка між Трампом та Гегсетом сталася за лаштунками засідання уряду в Кемп-Девіді. Як стверджують джерела видання, очільник Білого дому був розчарований тим, що, на його думку, його ввели в оману щодо реального стану запасів боєприпасів, особливо на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

За словами співрозмовників газети, Гегсет відкинув звинувачення на свою адресу та заявив, що президент не отримав повної інформації через його заступника Стівена Файнберга.

У виданні зазначають, що конфлікт став ще одним свідченням зростання невдоволення Трампа роботою очільника Пентагону. Зокрема, саме Гегсет був одним із головних прихильників військової операції проти Ірану та переконував президента, що вона буде швидкою й відносно легкою.

Дефіцит ракет вплинув на рішення щодо Ірану та позначається на підтримці України

The Washington Post нагадує, що під час липневих слухань у Сенаті Гегсет відмовився коментувати свої рекомендації президенту щодо Ірану та пояснював нестачу боєприпасів рішеннями адміністрації Джо Байдена.

За словами одного з джерел, саме дефіцит керованих ракет великої дальності та ракет-перехоплювачів став однією з причин, через які Трамп останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану.

За даними видання, дефіцит засобів протиповітряної оборони також впливає на військову допомогу Україні, роблячи її більш вразливою до російських ракетних і дронових атак.

Американський чиновник зазначив, що брак ракет-перехоплювачів змушує США ретельніше оцінювати доцільність застосування наявних боєприпасів проти повітряних загроз.

Відновлення запасів триватиме роки

У The Washington Post наголошують, що, попри укладення нових контрактів на виробництво окремих видів боєприпасів, зокрема ракет для систем Patriot, їхнє виготовлення може тривати до двох років. Через це швидко усунути дефіцит запасів не вдасться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не дасть Україні сотні ракет до Patriot, бо у США дефіцит, - FT