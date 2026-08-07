Трамп прокомментировал запрос Украины на ракеты для Patriot: боеприпасы нужны США
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не предоставил Украине ракеты дальнего действия, поскольку Соединенные Штаты сами нуждаются в таких боеприпасах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Почему США не передали ракеты
Один из журналистов отметил, что, по словам Зеленского, Украина остро нуждается в ракетах для Patriot.
"Нам самим нужны ракеты. Байден передал Украине боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я уходил, наши склады были полны, а теперь мы их восстанавливаем", - ответил Трамп.
Что Трамп сказал о войне и запасах оружия
Глава Белого дома также прокомментировал усиление российских атак на гражданские объекты в Украине:
"Послушайте, мы к этому не причастны. Нас разделяет океан. Но мне неприятно видеть, как гибнут молодые люди".
В то же время Трамп отметил, что у США есть запасы боеприпасов по всему миру, и если они понадобятся, то "мы их возьмем".
Кроме того, он добавил, что у США есть "определенные виды боеприпасов, обладающие большой мощностью и запасы которых неограниченны".
"Есть и другие виды, запасы которых несколько ограничены, но мы получаем их ежедневно", - добавил он.
Напомним, ранее Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США.
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2. А хіба в Україні мало рашистських агентів, як ти?
На скільки поїздки дорого обходяться? У тебе є смета?