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Новости Трамп о войне в Украине Трамп о Байдене
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Трамп прокомментировал запрос Украины на ракеты для Patriot: боеприпасы нужны США

Трамп о ракетах "Пэтриот" для Украины

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не предоставил Украине ракеты дальнего действия, поскольку Соединенные Штаты сами нуждаются в таких боеприпасах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме. 

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Почему США не передали ракеты

Один из журналистов отметил, что, по словам Зеленского, Украина остро нуждается в ракетах для Patriot.

"Нам самим нужны ракеты. Байден передал Украине боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я уходил, наши склады были полны, а теперь мы их восстанавливаем", - ответил Трамп.

Что Трамп сказал о войне и запасах оружия

Глава Белого дома также прокомментировал усиление российских атак на гражданские объекты в Украине:

"Послушайте, мы к этому не причастны. Нас разделяет океан. Но мне неприятно видеть, как гибнут молодые люди".

В то же время Трамп отметил, что у США есть запасы боеприпасов по всему миру, и если они понадобятся, то "мы их возьмем".

Кроме того, он добавил, что у США есть "определенные виды боеприпасов, обладающие большой мощностью и запасы которых неограниченны".

"Есть и другие виды, запасы которых несколько ограничены, но мы получаем их ежедневно", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп опроверг слухи о конфликте с Хегсетом: "Я чрезвычайно доволен его работой"

Автор: 

Байден Джо (2770) ракеты (4176) Трамп Дональд (8078) война в Украине (8915)
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Топ комментарии
+22
1. Сенс такий, що потрібно їздити і просити. У лютому 2022 року нам пропонували лише 5 тисяч старих металевих касок. З того часу завдяки поїздкам Україна отримала купу зброї і мільярди фінансової допомоги.
2. А хіба в Україні мало рашистських агентів, як ти?
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07.08.2026 01:27 Ответить
+13
На жаль для тебе, рашик, з ним багато хто хоче розмовляти, і завдяки його поїздкам Україна отримала багато ******** зброї. Навіть те, що США поновили передачу розвідінформації Україні у повному обсязі, це теж результат поїздок.
На скільки поїздки дорого обходяться? У тебе є смета?
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07.08.2026 01:33 Ответить
+13
З вами зеботами і сперечатися гидко, прилетіли, насрали полетіли далі, пайку отримав добову задоволений.
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07.08.2026 01:36 Ответить

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