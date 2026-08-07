Трамп прокомментировал запрос Украины на ракеты для Patriot: боеприпасы нужны США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не предоставил Украине ракеты дальнего действия, поскольку Соединенные Штаты сами нуждаются в таких боеприпасах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

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Почему США не передали ракеты

Один из журналистов отметил, что, по словам Зеленского, Украина остро нуждается в ракетах для Patriot.

"Нам самим нужны ракеты. Байден передал Украине боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я уходил, наши склады были полны, а теперь мы их восстанавливаем", - ответил Трамп.

Что Трамп сказал о войне и запасах оружия

Глава Белого дома также прокомментировал усиление российских атак на гражданские объекты в Украине:

"Послушайте, мы к этому не причастны. Нас разделяет океан. Но мне неприятно видеть, как гибнут молодые люди".

В то же время Трамп отметил, что у США есть запасы боеприпасов по всему миру, и если они понадобятся, то "мы их возьмем".

Кроме того, он добавил, что у США есть "определенные виды боеприпасов, обладающие большой мощностью и запасы которых неограниченны".

"Есть и другие виды, запасы которых несколько ограничены, но мы получаем их ежедневно", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США.

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