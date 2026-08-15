Зеленский до сих пор не может найти кандидата на должность посла Украины в США, - Politico

Президент Владимир Зеленский до сих пор не может найти достаточно влиятельную кандидатуру на должность нового посла Украины в США после отказа Юлии Свириденко.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух бывших высокопоставленных украинских чиновников и четырех депутатов, передает Цензор.НЕТ.

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Почему до сих пор нет кандидата

По информации издания, президент прилагает значительные усилия, чтобы найти человека с достаточным влиянием для представления Киева в администрации Дональда Трампа.

По данным бывшего высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский ранее ускорил кадровые перестановки, чтобы предложить должность посла вице-премьеру Юлии Свириденко, однако она отказалась, что сорвало его планы.

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"Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в США", — заявил Зеленский на пресс-конференции в конце июля, добавив, что ищет кандидата с максимально высокой квалификацией — "человека уровня вице-премьер-министра, министра или премьер-министра".

По данным Politico, и другие потенциальные кандидаты отказывались от сложной задачи руководить "непредсказуемой администрацией" Трампа.

Круг вариантов сужается

Бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что кандидаты с достаточным авторитетом и квалификацией опасаются условий, необходимых для надлежащего выполнения работы, что резко сужает круг вариантов для Зеленского. По ее словам, такой человек, скорее всего, должен быть из ближайшего окружения президента, однако среди них нет никого, кто бы серьезно подходил на эту роль.

Анонимный бывший народный депутат рассказал изданию, что в команде Зеленского есть желающие занять эту должность, но, по его оценке, ни один из них на самом деле не подходит, поэтому президенту трудно найти замену.

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Почему это критично сейчас

По оценке Politico, есть признаки возможного возобновления мирных переговоров в ближайшее время, поэтому Вашингтону крайне нужен посол с достаточным политическим весом, полномочиями выступать от имени Зеленского и способностью ориентироваться в администрации, где политика может быстро меняться.

Издание отмечает, что Украина рискует остаться без влиятельного представителя в Вашингтоне именно тогда, когда принимаются решения по вооружениям, противовоздушной обороне, логистике, обмену разведданными и условиям возобновления мирных переговоров.

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