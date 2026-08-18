Федоров: В Украине наблюдается "системный кризис управления", а в Раде — "частные интересы"

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что главная проблема страны — не коррупция сама по себе, а "системный кризис управления", когда старая система защищает собственные правила вместо того, чтобы добиваться результата.

Об этом он заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кризис управления в Украине

Федоров обратился к украинцам с заявлением о том, что коррупция во время войны — лишь симптом гораздо более глубокой проблемы: системного кризиса государственного управления.

"Коррупция — это лишь симптом. Главная проблема гораздо глубже. У нас системный кризис управления. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, она боится перемен. Она медленно принимает решения. Она может наказывать за инициативу и вознаграждать за лояльность. Она может годами сохранять неэффективные структуры просто потому, что все к ним привыкли", — заявил он.

По его словам, государство должно быть системой с четкими целями, стратегией и эффективными командами, а не структурой, работающей на самосохранение.

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О парламенте и частных интересах

Отдельно экс-министр коснулся темы управления Верховной Радой, которое, по его мнению, должно опираться на программу большинства и ценности, а не на частные интересы отдельных групп влияния.

"Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонной сфере, фармацевтике, игорном бизнесе, налоговой сфере. Ведь парламент — это сердце украинской демократии, а не ее кошелек. А война такого не прощает", — подчеркнул Федоров.

Когда он говорил о программе большинства, ценностях и принципах, в видеоролике показали зал Рады. А на словах о "частных интересах в оборонной отрасли, фармацевтике, игорном бизнесе, налоговой сфере" появились кадры с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, который общается с журналистами.

Сам Федоров Арахамию в речи не упоминал и прямо не связывал его с названными сферами.

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О власти как ответственности

Федоров сформулировал принцип, который, по его словам, должен лежать в основе государственного управления во время войны.

"Украине нужен очень простой принцип. Власть должна означать ответственность. Если ты получил полномочия, отвечай за результат. Если ты получил бюджет, покажи, что было сделано. Если ты получил должность, объясни, каких результатов ты достиг... В такой ситуации страна не может оставаться без полноценно назначенного министра обороны. Это ненормально. Украине, которая ежедневно борется за свое существование, оборонная политика не может находиться в режиме временности. Когда обществу просто сообщают о решениях, но никто не объясняет, почему их приняли. Так постепенно разрушается самое важное — доверие между гражданином и государством", — добавил он.

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