"Слуги народа" Жупанин и Шипайло написали заявления о сложении мандатов (дополнено)
Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин написал заявление об отставке с должности депутата.
Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Как депутат объяснил свое решение?
Парламентарий подтвердил, что написал соответствующее заявление, отметив, что "пришло время применить приобретенные навыки и знания в энергетическом секторе на практике, чтобы помочь стране подготовиться к самой сложной зиме в истории".
В то же время нардеп не раскрыл подробностей о будущей должности в энергетическом секторе. Официальная сдача полномочий состоится после того, как Верховная Рада проголосует за соответствующее постановление на одном из ближайших пленарных заседаний.
Что известно об Андрее Жупанине?
Жупанин был избран народным депутатом Украины по партийным спискам "Слуги народа" на выборах в 2019 году. Возглавлял подкомитет по газовой политике Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ, а с 2024 года работал заместителем председателя комитета. Известен как автор ряда евроинтеграционных законопроектов в сфере энергетики. В декабре 2025 года был одним из кандидатов на пост министра энергетики Украины.
Дополнение
Также заявление о сложении депутатских полномочий написал нардеп от "Слуги народа" Остап Шипайло. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Что известно об Остапа Шипайле?
Остап Шипайло получил депутатские полномочия 29 августа 2019 - он прошел в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 120. В течение каденции был членом Комитета по вопросам экономического развития, а также входил в группы по межпарламентским связям с Республикой Корея, Словакией, Чехией.
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