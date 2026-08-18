"Слуги народа" Жупанин и Шипайло написали заявления о сложении мандатов (дополнено)

Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин написал заявление об отставке с должности депутата.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как депутат объяснил свое решение?

Парламентарий подтвердил, что написал соответствующее заявление, отметив, что "пришло время применить приобретенные навыки и знания в энергетическом секторе на практике, чтобы помочь стране подготовиться к самой сложной зиме в истории".

В то же время нардеп не раскрыл подробностей о будущей должности в энергетическом секторе. Официальная сдача полномочий состоится после того, как Верховная Рада проголосует за соответствующее постановление на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Что известно об Андрее Жупанине?

Жупанин был избран народным депутатом Украины по партийным спискам "Слуги народа" на выборах в 2019 году. Возглавлял подкомитет по газовой политике Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ, а с 2024 года работал заместителем председателя комитета. Известен как автор ряда евроинтеграционных законопроектов в сфере энергетики. В декабре 2025 года был одним из кандидатов на пост министра энергетики Украины.

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Дополнение

Также заявление о сложении депутатских полномочий написал нардеп от "Слуги народа" Остап Шипайло. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что известно об Остапа Шипайле?

Остап Шипайло получил депутатские полномочия 29 августа 2019 - он прошел в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 120. В течение каденции был членом Комитета по вопросам экономического развития, а также входил в группы по межпарламентским связям с Республикой Корея, Словакией, Чехией.