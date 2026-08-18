"Слуга народу" Жупанин складає депутатські повноваження
Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин написав заяву про складання депутатських повноважень.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як депутат пояснив своє рішення?
Парламентар підтвердив, що написав відповідну заяву, зазначивши, що "час спрямувати набуті навики та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії".
Водночас нардеп не розкрив подробиць щодо майбутньої посади в енергетичному секторі. Офіційне складання повноважень відбудеться після того, як Верховна Рада проголосує за відповідну постанову на одному з найближчих пленарних засідань.
Що відомо про Андрія Жупанина?
Жупанин був обраний народним депутатом України за партійними списками "Слуги народу" на виборах у 2019 році. Очолював підкомітет газової політики Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, а з 2024 році працював заступником Голови Комітету. Відомий як автор низки євроінтеграційних законопроєктів у сфері енергетики. У грудні 2025 року був одним з кандидатів на пост Міністра енергетики України.
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