"Слуга народу" Жупанин складає депутатські повноваження

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин написав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як депутат пояснив своє рішення?

Парламентар підтвердив, що написав відповідну заяву, зазначивши, що "час спрямувати набуті навики та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії".

Водночас нардеп не розкрив подробиць щодо майбутньої посади в енергетичному секторі. Офіційне складання повноважень відбудеться після того, як Верховна Рада проголосує за відповідну постанову на одному з найближчих пленарних засідань.

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Що відомо про Андрія Жупанина?

Жупанин був обраний народним депутатом України за партійними списками "Слуги народу" на виборах у 2019 році. Очолював підкомітет газової політики Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, а з 2024 році працював заступником Голови Комітету. Відомий як автор низки євроінтеграційних законопроєктів у сфері енергетики. У грудні 2025 року був одним з кандидатів на пост Міністра енергетики України.

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