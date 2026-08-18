Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Хмары и Сибиги

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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"Зеленский внес представления на Хмару и Сибигу в парламент", - говорится в сообщении.

По его словам, голосование запланировано на завтра, 19 августа.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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