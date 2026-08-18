Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Хмары и Сибиги
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
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"Зеленский внес представления на Хмару и Сибигу в парламент", - говорится в сообщении.
По его словам, голосование запланировано на завтра, 19 августа.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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Сибіга? Можна хоч трошки про здобутки цього пана на своїй посаді на користь.країни? Чи це теж неважливо?