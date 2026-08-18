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Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Хмары и Сибиги

Зеленский внес представление о назначении Хмары и Сибиги

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Зеленский внес представления на Хмару и Сибигу в парламент", - говорится в сообщении.

По его словам, голосование запланировано на завтра, 19 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде заявили об "огромных шансах" на переназначение Сибиги главой МИД, - Мережко

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: Минобороны планирует обновить инфраструктуру военных медучреждений и усилить медицинское обеспечение, - Хмара. ФОТОрепортаж

Автор: 

МИД (7315) Минобороны (10023) Сибига Андрей (1090) Хмара Евгений (44)
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Топ комментарии
+18
Не картонки, а народ.....і давно....десь на стадіоні.
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18.08.2026 16:21 Ответить
+14
А Хмара вже цивільний? Він чудовий генерал і сильна людина. Але є ж закон. Чи вже закон поза его вже не закон?
Сибіга? Можна хоч трошки про здобутки цього пана на своїй посаді на користь.країни? Чи це теж неважливо?
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18.08.2026 16:20 Ответить
+14
Військовий не може бути міністром оборони, так написано в законі. Для Зе та його банди грабіжників закон вже не діє, "Конституція на паузі"
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18.08.2026 16:20 Ответить

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