Зеленський вніс до ВР подання на призначення Хмари і Сибіги

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент", - йдеться в повідомленні.

За його словами, голосування заплановано на завтра, 19 серпня.

Також інформацію підтвердив спікер Ради Руслан Стефанчук:

"До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари Міністром оборони України.

Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури".

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Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

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