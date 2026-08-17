У Раді заявили про "величезні шанси" на перепризначення Сибіги главою МЗС, - Мережко

Андрій Сибіга має "величезні шанси" знову очолити Міністерство закордонних справ, якщо президент Володимир Зеленський внесе його кандидатуру на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі журналістам.

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У комітеті готові підтримати Сибігу

За словами Мережка, кандидатура чинного глави МЗС має високі шанси отримати підтримку як профільного комітету, так і парламенту.

"Є величезні шанси, що його кандидатуру підтримають і комітет, і, відповідно, зала. Тому що з ним немає проблем, до нього немає претензій", – сказав він.

Мережко зазначив, що у Сибіги склалися "нормальні робочі відносини" з комітетом, та позитивно оцінив його роботу на посаді.

"Він така особа, яка не займається самопіаром, а яка працює", – додав депутат.

Сам Мережко також має намір голосувати за перепризначення Сибіги. За його словами, кандидатура міністра не викликає суттєвого спротиву й серед опозиційних фракцій.

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Коли Рада розглядатиме призначення – невідомо

Водночас Мережко не зміг підтвердити, що питання про призначення глави МЗС винесуть на розгляд Верховної Ради вже цього тижня.

Він припустив, що до парламенту можуть одночасно надійти подання щодо керівників двох відомств – Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.

"Якщо з міністром закордонних справ більш-менш ясно, то з кандидатурою міністра оборони – не до кінця", – зазначив голова комітету.

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