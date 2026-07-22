Корецький разом із командою готує програму уряду, найближчим часом документ буде готовий, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський разом із премʼєр-міністром Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду та які зміни мають відбутись в міністерствах.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміни в уряді та виконання планів стійкості

"Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в межах виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що премʼєр-міністр разом з командою готує програму уряду України.

"Найближчим часом документ має бути представлений", - повідомив глава держави.

Читайте також: Корецький вніс до Ради подання про призначення членів нового Кабміну

Ліквідація наслідків обстрілів і робота з партнерами

Також під час зустрічі Корецький доповів по ліквідації наслідків російських ударів та завданнях, які зараз є на Одещині, Дніпровщині, Харківщині.

"Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів", - додав президент.

Читайте також: Корецький анонсував оптимізацію роботи державного апарату