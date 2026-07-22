Корецкий вместе с командой готовит программу правительства, в ближайшее время документ будет готов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Сергеем Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Изменения в правительстве и выполнение планов устойчивого развития
"Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация проделанной работы в рамках выполнения планов устойчивого развития областей и громад, а также максимальное ускорение их выполнения к началу августа", — отметил Зеленский.
Президент рассказал, что премьер-министр вместе с командой готовит программу правительства Украины.
"В ближайшее время документ должен быть представлен", — сообщил глава государства.
Ликвидация последствий обстрелов и работа с партнерами
Также во время встречи Корецкий доложил о ликвидации последствий российских ударов и задачах, которые сейчас стоят перед Одесской, Днепропетровской и Харьковской областями.
"Важно, что продолжается работа с партнерами по обеспечению финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорению производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первую очередь. Благодарен Сергею за полноценное информирование партнеров", — добавил президент.
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