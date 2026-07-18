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Новости Новый Кабмин
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Корецкий анонсировал оптимизацию работы государственного аппарата

Корецкий оптимизирует работу государственного аппарата

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с государственным секретарем Кабинета министров Константином Марьевичем, в ходе которой они обсудили необходимость оптимизации государственного аппарата и повышения эффективности управленческих процессов.

Об этом Корецкий сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Ожидаю качественной организации работы правительства и правительственных структур, четкой координации между ведомствами и жесткого контроля за выполнением принятых решений", - говорится в сообщении.

По словам Корецкого, отдельной темой разговора стала реформа государственного управления.

"Перед нами стоит задача построить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения", - добавил премьер.

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Что предшествовало

  • Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.
  • 16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.
  • Также сообщалось, что новоназначенный премьер Корецкий провел первое заседание правительства и определил ключевые приоритеты

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Автор: 

Кабмин (13887) Корецкий Сергей (39)
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Топ комментарии
+7
Ну, просто тост Шарікова - "За те, щоб всі!"
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18.07.2026 16:40 Ответить
+6
Якщо порахувати, то з приходом до влади Зеленскіх, вони вже оптимізували роботу державного апарату на 437%.
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18.07.2026 16:45 Ответить
+5
І що красти не будете. В перші дні всі дуже добре льють воду в потім як завжди.
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18.07.2026 16:43 Ответить

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