Корецкий анонсировал оптимизацию работы государственного аппарата

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с государственным секретарем Кабинета министров Константином Марьевичем, в ходе которой они обсудили необходимость оптимизации государственного аппарата и повышения эффективности управленческих процессов.

Об этом Корецкий сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Ожидаю качественной организации работы правительства и правительственных структур, четкой координации между ведомствами и жесткого контроля за выполнением принятых решений", - говорится в сообщении.

По словам Корецкого, отдельной темой разговора стала реформа государственного управления.

"Перед нами стоит задача построить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения", - добавил премьер.

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Что предшествовало

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.

16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

Также сообщалось, что новоназначенный премьер Корецкий провел первое заседание правительства и определил ключевые приоритеты

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