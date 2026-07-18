Корецкий анонсировал оптимизацию работы государственного аппарата
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел встречу с государственным секретарем Кабинета министров Константином Марьевичем, в ходе которой они обсудили необходимость оптимизации государственного аппарата и повышения эффективности управленческих процессов.
Об этом Корецкий сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Ожидаю качественной организации работы правительства и правительственных структур, четкой координации между ведомствами и жесткого контроля за выполнением принятых решений", - говорится в сообщении.
По словам Корецкого, отдельной темой разговора стала реформа государственного управления.
"Перед нами стоит задача построить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения", - добавил премьер.
Что предшествовало
- Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.
- 16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.
- Также сообщалось, что новоназначенный премьер Корецкий провел первое заседание правительства и определил ключевые приоритеты
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