Подготовка правительственной программы, назначение и.о. глав МИД и Минобороны, подготовка к зиме: Зеленский провел совещание с Корецким. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким после первого заседания нового правительства. Стороны обсудили меры, которые будут приняты в ближайшее время, а также работу с партнерами Украины по выполнению договоренностей о поддержке Украины.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
- Премьер-министр приступил к подготовке правительственной программы, которая будет представлена обществу и парламентариям. Подход к управлению будет максимально прагматичным: персональная ответственность каждого министра, всех руководителей центральных органов власти за реализацию тех задач, которые определены как приоритетные.
"Сергей имеет полную возможность сформировать такую правительственную политику и такую команду центральной исполнительной власти, которая будет способна укрепить наше государство дополнительными силами", - отметил Зеленский.
- Также президент и премьер-министр обсудили назначение исполняющих обязанности министров иностранных дел Украины и обороны Украины.
- Зеленский подчеркнул, что критическим приоритетом является подготовка к отопительному сезону.
"В частности, Сергей сообщил, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" согласованно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко - профессионала: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким. Это был путь успешной очистки всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому "Укрнафта" стала одной из самых прибыльных государственных компаний", - рассказал президент.
По его словам, постоянно ведется работа по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов.
Он напомнил, что сегодня россияне вновь атаковали объекты "Нафтогаза", в результате чего имеются ощутимые повреждения.
"Обсудили с премьер-министром, какие шаги необходимы в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договорились, для подготовки к зиме. Слава Украине!" - добавил Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.
- 16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.
- Также сообщалось, что новоназначенный премьер Корецкий провел первое заседание правительства и определил ключевые приоритеты
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