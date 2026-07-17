Підготовка урядової програми, призначення в.о. глав МЗС і Міноборони, підготовка до зими: Зеленський провів нараду з Корецьким. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким після першого засідання нового уряду. Сторони обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання домовленостей про підтримку України.

Про це повідомив Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Премʼєр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними.

"Сергій має повну можливість сформувати таку урядову політику і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами", - зазначив Зеленський.

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Також президент і премʼєр-міністр обговорили призначення виконувачів обовʼязків міністрів закордонних справ України та оборони України.

Зеленський наголосив, що критичним пріоритетом є підготовка до опалювального сезону.

"Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній", - розповів президент.

За його словами, постійно триває робота з відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.

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Він нагадав, що сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти "Нафтогазу", унаслідок чого є відчутні пошкодження.

"Обговорили з Премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Що передувало