Підготовка урядової програми, призначення в.о. глав МЗС і Міноборони, підготовка до зими: Зеленський провів нараду з Корецьким. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким після першого засідання нового уряду. Сторони обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом, та роботу з партнерами України для виконання домовленостей про підтримку України.
Про це повідомив Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
- Премʼєр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними.
"Сергій має повну можливість сформувати таку урядову політику і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами", - зазначив Зеленський.
- Також президент і премʼєр-міністр обговорили призначення виконувачів обовʼязків міністрів закордонних справ України та оборони України.
- Зеленський наголосив, що критичним пріоритетом є підготовка до опалювального сезону.
"Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації "Укрнафти" разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній", - розповів президент.
За його словами, постійно триває робота з відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.
Він нагадав, що сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти "Нафтогазу", унаслідок чого є відчутні пошкодження.
"Обговорили з Премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими. Слава Україні!" - додав Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд.
- 16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра.
- Також повідомлялося, що новопризначений прем’єр Корецький провів перше засідання уряду і визначив ключові пріоритети
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