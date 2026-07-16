Корецький про роботу нового уряду: Не буде результатів - буде жорстка реакція

Єдиним критерієм оцінки роботи нового складу Кабінету Міністрів буде орієнтованість на результат, за відсутності результатів - буде швидка і жорстка реакція.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час подання кандидатів на посади міністрів у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Орієнтованість на результат

"Результатоорієнтованість і результат, як квінтесенція всіх наших зусиль, – це головний і єдиний критерій оцінки мене, кожного депутата, кожного кандидата або міністра, так і уряду в цілому. Не буде результатів - буде жорстка реакція, і реакція буде швидкою", - зазначив прем’єр.

За його словами, кожен із кандидатів на посади міністрів є людиною з досвідом, з професійною репутацією та конкретними результатами. Команда матиме завдання працювати в інтересах держави, забезпечувати результат і брати на себе відповідальність за свої дії та рішення і бездіяльність.

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Уряд регулярно звітуватиме

Крім того, Корецький пообіцяв забезпечити відкриту, системну та конструктивну взаємодію з Верховною Радою. Він зазначив, що уряд регулярно звітуватиме про результати своєї роботи, працюватиме у постійному діалозі з парламентом, робитиме все необхідне для реалізації спільних рішень в інтересах України.

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