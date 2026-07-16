Корецький про роботу нового уряду: Не буде результатів - буде жорстка реакція
Єдиним критерієм оцінки роботи нового складу Кабінету Міністрів буде орієнтованість на результат, за відсутності результатів - буде швидка і жорстка реакція.
На цьому наголосив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час подання кандидатів на посади міністрів у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Орієнтованість на результат
"Результатоорієнтованість і результат, як квінтесенція всіх наших зусиль, – це головний і єдиний критерій оцінки мене, кожного депутата, кожного кандидата або міністра, так і уряду в цілому. Не буде результатів - буде жорстка реакція, і реакція буде швидкою", - зазначив прем’єр.
За його словами, кожен із кандидатів на посади міністрів є людиною з досвідом, з професійною репутацією та конкретними результатами. Команда матиме завдання працювати в інтересах держави, забезпечувати результат і брати на себе відповідальність за свої дії та рішення і бездіяльність.
Уряд регулярно звітуватиме
Крім того, Корецький пообіцяв забезпечити відкриту, системну та конструктивну взаємодію з Верховною Радою. Він зазначив, що уряд регулярно звітуватиме про результати своєї роботи, працюватиме у постійному діалозі з парламентом, робитиме все необхідне для реалізації спільних рішень в інтересах України.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
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