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Новости Новый Кабмин
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Корецкий о работе нового правительства: Не будет результатов - будет жесткая реакция

Корецкий о новом правительстве

Единственным критерием оценки работы нового состава Кабинета министров станет ориентация на результат; в случае отсутствия результатов последует быстрая и жесткая реакция.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время представления кандидатов на должности министров в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Ориентация на результат

"Результатность и результат, как квинтэссенция всех наших усилий, — это главный и единственный критерий оценки меня, каждого депутата, каждого кандидата или министра, а также правительства в целом. Не будет результатов — будет жесткая реакция, и реакция будет быстрой", — отметил премьер.

По его словам, каждый из кандидатов на должности министров — это человек с опытом, профессиональной репутацией и конкретными результатами. Перед командой будет стоять задача работать в интересах государства, обеспечивать результат и брать на себя ответственность за свои действия, решения и бездействие.

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Правительство будет регулярно отчитываться

Кроме того, Корецкий пообещал обеспечить открытое, системное и конструктивное взаимодействие с Верховной Радой. Он отметил, что правительство будет регулярно отчитываться о результатах своей работы, работать в постоянном диалоге с парламентом, делать все необходимое для реализации совместных решений в интересах Украины.

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Что предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Автор: 

Кабмин (13866) Корецкий Сергей (33)
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Топ комментарии
+4
вигівський капец який з досвідом - корупція+ свавілля
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16.07.2026 16:53 Ответить
+3
Стьобнуте на всю макітру
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16.07.2026 16:48 Ответить
+2
Піду, якщо не зможу досягнути миру.
Слова зєлі.
Вийшло навпаки.
І тут так само буде.
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16.07.2026 17:13 Ответить

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