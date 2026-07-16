Корецкий о работе нового правительства: Не будет результатов - будет жесткая реакция
Единственным критерием оценки работы нового состава Кабинета министров станет ориентация на результат; в случае отсутствия результатов последует быстрая и жесткая реакция.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время представления кандидатов на должности министров в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ориентация на результат
"Результатность и результат, как квинтэссенция всех наших усилий, — это главный и единственный критерий оценки меня, каждого депутата, каждого кандидата или министра, а также правительства в целом. Не будет результатов — будет жесткая реакция, и реакция будет быстрой", — отметил премьер.
По его словам, каждый из кандидатов на должности министров — это человек с опытом, профессиональной репутацией и конкретными результатами. Перед командой будет стоять задача работать в интересах государства, обеспечивать результат и брать на себя ответственность за свои действия, решения и бездействие.
Правительство будет регулярно отчитываться
Кроме того, Корецкий пообещал обеспечить открытое, системное и конструктивное взаимодействие с Верховной Радой. Он отметил, что правительство будет регулярно отчитываться о результатах своей работы, работать в постоянном диалоге с парламентом, делать все необходимое для реализации совместных решений в интересах Украины.
Что предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
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Слова зєлі.
Вийшло навпаки.
І тут так само буде.