МВФ 20 липня розгляне виділення Україні $690 млн, - Корецький
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Виконавча рада МВФ 20 липня розгляне питання про надання Україні чергового траншу за програмою EFF.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.
За словами Корецького, дату засідання підтвердили під час його першої міжнародної телефонної розмови на посаді глави уряду з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.
"Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня", – зазначив прем'єр.
Україна може отримати $690 млн
Корецький наголосив, що у разі схвалення першого перегляду програми Україна оперативно отримає черговий транш фінансової допомоги від МВФ у розмірі 690 млн доларів.
Крім того, під час розмови сторони домовилися координувати подальшу співпрацю щодо забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.
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