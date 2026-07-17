МВФ 20 июля рассмотрит вопрос о выделении Украине $690 млн, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что 20 июля Исполнительный совет МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Украине очередного транша в рамках программы EFF.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.
По словам Корецкого, дату заседания подтвердили во время его первого международного телефонного разговора в качестве главы правительства с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Деном Катцем.
"Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля", - отметил премьер.
Украина может получить 690 млн долларов
Корецкий подчеркнул, что в случае одобрения первого пересмотра программы Украина оперативно получит очередной транш финансовой помощи от МВФ в размере 690 млн долларов.
Кроме того, в ходе беседы стороны договорились координировать дальнейшее сотрудничество по обеспечению финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.
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