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Новини Новий Кабмін
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Корецький анонсував оптимізацію роботи державного апарату

Корецький оптимізує роботу державного апарату

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів зустріч із державним секретарем Кабінету Міністрів Костянтином Мар’євичем, під час якої вони обговорили необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

Про це Корецький повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Очікую якісної організації роботи уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень", - йдеться в повідомленні.

За словами Корецького, окремою темою розмови стала реформа державного управління.

"Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану", – додав прем’єр.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд.
  • 16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра.
  • Також повідомлялося, що новопризначений прем’єр Корецький провів перше засідання уряду і визначив ключові пріоритети

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Автор: 

Кабмін (14321) Корецький Сергій (72)
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Топ коментарі
+8
Ну, просто тост Шарікова - "За те, щоб всі!"
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18.07.2026 16:40 Відповісти
+6
І що красти не будете. В перші дні всі дуже добре льють воду в потім як завжди.
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18.07.2026 16:43 Відповісти
+6
Якщо порахувати, то з приходом до влади Зеленскіх, вони вже оптимізували роботу державного апарату на 437%.
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18.07.2026 16:45 Відповісти

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