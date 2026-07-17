Кабмін готує нову програму діяльності: міністерства мають подати пропозиції упродовж 7 днів

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив всім міністерствам протягом семи днів подати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Уряду.

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"Упродовж 7 днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів. До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду", - повідомив Корецький.

Суть програми

Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом.

Упродовж місяця Програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості.

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