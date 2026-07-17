Кабмин готовит новую программу деятельности: министерства должны подать предложения в течение 7 дней
Премьер-министр Сергей Корецкий поручил всем министерствам в течение семи дней представить предложения по Программе деятельности Кабинета Министров и плану приоритетных действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы правительства.
"В течение 7 дней все министерства должны представить предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета Министров. До 5 августа мы должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение правительства", — сообщил Корецкий.
Суть программы
Программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеримые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и правительства в целом.
В течение месяца Программа будет утверждена, представлена на рассмотрение Верховной Рады и обнародована.
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