Кабмин готовит новую программу деятельности: министерства должны подать предложения в течение 7 дней

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил всем министерствам в течение семи дней представить предложения по Программе деятельности Кабинета Министров и плану приоритетных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы правительства.

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"В течение 7 дней все министерства должны представить предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета Министров. До 5 августа мы должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение правительства", — сообщил Корецкий.

Суть программы

Программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеримые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и правительства в целом.

В течение месяца Программа будет утверждена, представлена на рассмотрение Верховной Рады и обнародована.

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