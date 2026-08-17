В Раде заявили об "огромных шансах" на повторное назначение Сибиги главой МИД, - Мережко

У Андрея Сибиги есть "огромные шансы" вновь возглавить Министерство иностранных дел, если президент Владимир Зеленский вынесет его кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии журналистам.

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В комитете готовы поддержать Сибигу

По словам Мережко, кандидатура действующего главы МИД имеет высокие шансы получить поддержку как профильного комитета, так и парламента.

"Есть огромные шансы, что его кандидатуру поддержат и комитет, и, соответственно, зал. Потому что с ним нет проблем, к нему нет претензий", — сказал он.

Мережко отметил, что у Сибиги сложились "нормальные рабочие отношения" с комитетом, и положительно оценил его работу на этом посту.

"Он из тех людей, которые не занимаются саморекламой, а работают", — добавил депутат.

Сам Мережко также намерен голосовать за переназначение Сибиги. По его словам, кандидатура министра не вызывает существенного сопротивления и среди оппозиционных фракций.

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Когда Рада будет рассматривать назначения – неизвестно

В то же время Мережко не смог подтвердить, что вопрос о назначении главы МИД будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже на этой неделе.

Он предположил, что в парламент могут одновременно поступить представления о руководителях двух ведомств — Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

"Если с министром иностранных дел более-менее ясно, то с кандидатурой министра обороны — не до конца", — отметил председатель комитета.

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