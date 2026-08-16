Зеленский до сих пор не внес в Раду представления на должности глав Минобороны и МИД, - Гончаренко
На данный момент в Верховную Раду еще не вносились кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент Зеленский не внес в Раду представления на должности министра обороны и министра иностранных дел", — отметил он.
Гончаренко также напомнил, что пленарная неделя Рады начинается послезавтра.
Что предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
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Чи Зеленський був готовий стати навколішки лише перед путіним для завершення війни? Тому Зеленський не відповідає на запитання, де наша анти балістика та наша балістика? Я нічого не забув і не переплутав? . Бико-дипломатія Зеленського призводить до негативних наслідків... Польща роздратована комунікацією Зеленського щодо ракет до Patriot для України, - ЗМІ «Зеленський порахував польські ракети для Patriot і вирішив, що ми можемо дозволити собі велику пожертву. По-перше, нас дивує, звідки в нього така впевненість щодо кількості PAC-3 MSE на наших складах. По-друге, розмову на цю тему варто починати з офіційного прохання про їхнє передання. Такі питання не розв'язують через інтерв'ю в пресі», - цитує видання Wirtualna Polska співрозмовника із Міністерства оборони Польщі.
Олег Леусенко: Зеленський не може знайти нового посла України у США, - Politico. А навіщо це йому? Вові ракети, технології, допомога Україні не потрібні. Хіба у імітатора були в якійсь країні нормальні посли? Зеленський провалив всі шість обов'язків президента: - зовнішню політику та міжнародні відносини; - оборону і нацбезпеку; - держуправління та кадрові рішення; - законодавчу діяльність; - нівелював інститут громадянства; - не забезпечив права людини. Ми оплачуємо з власних кишень шкідника-дармоїда, який знищує націю.