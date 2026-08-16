Зеленский до сих пор не внес в Раду представления на должности глав Минобороны и МИД, - Гончаренко

На данный момент в Верховную Раду еще не вносились кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"На данный момент Зеленский не внес в Раду представления на должности министра обороны и министра иностранных дел", — отметил он.

Гончаренко также напомнил, что пленарная неделя Рады начинается послезавтра.

Читайте также: Корецкий вместе с командой готовит программу правительства, в ближайшее время документ будет готов, - Зеленский

Что предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецкий внес в Раду представление о назначении членов нового Кабмина