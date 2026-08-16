Зеленський досі не вніс до Ради подання на голів Міноборони та МЗС, - Гончаренко

Станом на зараз у Верховну Раду ще не вносили подання на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"На цю хвилину в Раду Зеленським не внесене подання на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ", - зазначив він.

Гончаренко також нагадав, що пленарний тиждень Ради починається післязавтра.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

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