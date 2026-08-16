УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9213 відвідувачів онлайн
Новини Кадрові зміни в уряді
1 492 23

Зеленський досі не вніс до Ради подання на голів Міноборони та МЗС, - Гончаренко

ВР немає депутатів

Станом на зараз у Верховну Раду ще не вносили подання на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"На цю хвилину в Раду Зеленським не внесене подання на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ", - зазначив він.

Гончаренко також нагадав, що пленарний тиждень Ради починається післязавтра.

Також читайте: Корецький разом із командою готує програму уряду, найближчим часом документ буде готовий, - Зеленський

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецький вніс до Ради подання про призначення членів нового Кабміну

Автор: 

ВР (11564) Кабмін (6921) МЗС (4233) Міноборони (7262)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Повторно внести Федорова не дозволяє потужний гонор криворагульного гопника. А внесення будь-кого, крім Федорова, спричинить загострення ситуації на вулиці. Тому чмоня буде тягнути стільки, скільки можна буде.
показати весь коментар
16.08.2026 13:22 Відповісти
+8
зелеский занят, он в пенис играет
показати весь коментар
16.08.2026 13:23 Відповісти
+8
Мабуть тому Зеленський грає в настільний теніс, стріляє з лука і, посміхаючись, повідомляє, що хоче поїхати з родиною на море, замість того, щоб їхати до Японії та інших країн, де є ракети для Патріотів і на колінах випрошувати їх.
Чи Зеленський був готовий стати навколішки лише перед путіним для завершення війни? Тому Зеленський не відповідає на запитання, де наша анти балістика та наша балістика? Я нічого не забув і не переплутав? . Бико-дипломатія Зеленського призводить до негативних наслідків... Польща роздратована комунікацією Зеленського щодо ракет до Patriot для України, - ЗМІ «Зеленський порахував польські ракети для Patriot і вирішив, що ми можемо дозволити собі велику пожертву. По-перше, нас дивує, звідки в нього така впевненість щодо кількості PAC-3 MSE на наших складах. По-друге, розмову на цю тему варто починати з офіційного прохання про їхнє передання. Такі питання не розв'язують через інтерв'ю в пресі», - цитує видання Wirtualna Polska співрозмовника із Міністерства оборони Польщі.
Олег Леусенко: Зеленський не може знайти нового посла України у США, - Politico. А навіщо це йому? Вові ракети, технології, допомога Україні не потрібні. Хіба у імітатора були в якійсь країні нормальні посли? Зеленський провалив всі шість обов'язків президента: - зовнішню політику та міжнародні відносини; - оборону і нацбезпеку; - держуправління та кадрові рішення; - законодавчу діяльність; - нівелював інститут громадянства; - не забезпечив права людини. Ми оплачуємо з власних кишень шкідника-дармоїда, який знищує націю.
показати весь коментар
16.08.2026 13:34 Відповісти

Завантаження...

 
 