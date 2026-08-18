Украина должна найти механизм для выборов во время войны, – Федоров. ВИДЕО

Бывший министр обороны Михаил Федоров18 августа обратился к украинцам с заявлением о том, что страна не может оставаться без полноценно назначенного министра обороны, а демократия — зависеть от воли Кремля.

Об этом он заявил в видеообращении к украинцам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об отсутствии полноценного министра обороны

Федоров подчеркнул, что страна, которая ежедневно борется за выживание, не может оставаться без полноценно назначенного главы оборонного ведомства.

"В такой ситуации страна не может оставаться без полноценно назначенного министра обороны. Это ненормально", — заявил он.

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О выборах во время войны

Экс-министр поднял вопрос о механизме восстановления демократического процесса в Украине даже в условиях затянувшейся войны.

"Демократия не может быть заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством", — отметил Федоров, добавив, что нужно найти "законный, безопасный и реалистичный механизм" для проведения выборов с учетом права голоса военных, украинцев за рубежом и жителей прифронтовых регионов.

О коррупции во время войны

Отдельную часть обращения Федоров посвятил теме коррупции, назвав ее не просто финансовой проблемой, а вопросом способности Украины выжить и победить.

"Во время войны украденные деньги могут означать дрон, который не купили, боеприпас, который не доехал... машину, которая не эвакуировала раненого", — сказал он.

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О системном кризисе управления

Федоров раскритиковал старую систему государственного управления, которая, по его словам, "живет по собственным правилам", боится перемен и наказывает за инициативу.

"Власть должна означать ответственность. Если ты получил полномочия, отвечай за результат", — заявил экс-министр.

О новом общественном договоре

Федоров предложил формулу отношений между государством и гражданином: "Гражданин доверяет государству. Государство разговаривает с гражданином честно. Гражданин выполняет свой долг. Государство выполняет свой".

О будущем после войны

В заключение Федоров выразил надежду, что Украина после войны станет государством, "где институты сильнее фамилий, где результат важнее лояльности".

"Украинский народ — источник власти. Государство существует для гражданина... А власть существует для служения Украине. Никогда для самой себя", — резюмировал он.

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Контекст