Україна повинна знайти механізм для виборів під час війни, - Федоров. ВIДЕО

Колишній міністр оборони Михайло Федоров 18 серпня звернувся до українців із заявою про те, що країна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони, а демократія — залежати від волі Кремля.

Про це він заявив у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про відсутність повноцінного міністра оборони

Федоров наголосив, що країна, яка щодня бореться за виживання, не може залишатися без повноцінно призначеного очільника оборонного відомства.

"У такій ситуації країна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони. Це ненормально", — заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Железняк пояснив, чому Федоров сподівався повернутися міністром оборони

Про вибори під час війни

Ексміністр порушив питання про механізм відновлення демократичного процесу в Україні навіть в умовах тривалої війни.

"Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою", — зазначив Федоров, додавши, що потрібно знайти "законний, безпечний і реалістичний механізм" для проведення виборів із урахуванням права голосу військових, українців за кордоном та мешканців прифронтових регіонів.

Про корупцію під час війни

Окрему частину звернення Федоров присвятив темі корупції, назвавши її не просто фінансовою проблемою, а питанням здатності України вижити й перемогти.

"Під час війни вкрадені гроші можуть означати дрон, який не купили, боєприпас, який не доїхав... машину, яка не евакуювала пораненого", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішні протести не "за Федорова", а за зміну способу управління Зеленського, - ЗМІ

Про системну кризу управління

Федоров розкритикував стару систему державного управління, яка, за його словами, "живе за власними правилами", боїться змін і карає за ініціативу.

"Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат", — заявив ексміністр.

Про новий суспільний договір

Федоров запропонував формулу відносин між державою і громадянином: "Громадянин довіряє державі. Держава говорить із громадянином чесно. Громадянин виконує свій обов'язок. Держава виконує свій".

Про майбутнє після війни

Наостанок Федоров висловив надію, що Україна після війни стане державою, "де інституції сильніші за прізвища, де результат важливіший за лояльність".

"Український народ є джерелом влади. Держава існує для громадянина... А влада існує для служіння Україні. Ніколи самій собі", — резюмував він.

Читайте також: Федоров про свою подальшу діяльність: "Покласти край війні й відновити Україну"

Контекст