Железняк пояснив, чому Федоров сподівався повернутися міністром оборони
Михайло Федоров до останнього вірив у можливість повернення на посаду міністра оборони через особисту прихильність до президента Володимира Зеленського.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат Ярослав Железняк.
Федоров та Зеленський
Федоров до останнього моменту розраховував повернутися на посаду міністра оборони, вважає Железняк. За його словами, причина — особиста віра Федорова в президента.
"Мені здається, що він, як людина, яка довго з президентом, ще вірив у те, що в президенті щось добре залишилось... Для нього, я думаю, це історія персональної зради. Тому що він реально вірив у президента, на відміну від багатьох", — пояснив Железняк.
Депутат також припустив, чому Федоров публічно уникав різкої критики на адресу глави держави.
"Найбільші сварки — це сварки між "ексами". Він не хотів переходити цю межу і залишити якийсь маневр. З іншого боку, Федоров розуміє, що тоді всі червоні лінії будуть перейдені, і по ньому, і по його команді почнуть працювати", — зазначив нардеп.
Політичні амбіції Федорова
Щодо політичного майбутнього Федорова Железняк висловив припущення, що той може повністю піти з політики та реалізуватися в бізнесі — за прикладом ексочільника уряду Олексія Гончарука, який після відставки очолив виробництво морських дронів "Магура".
Коментуючи чутки про можливе очолення Федоровим нової ліберальної партії "Голос", Железняк відповів обережно: "Ну може". Про власну можливу участь у такому проєкті він заявив, що бачить себе в політиці та планує балотуватися до наступного скликання парламенту, хоча дата виборів наразі невідома.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
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