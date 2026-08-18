Железняк пояснив, чому Федоров сподівався повернутися міністром оборони

Михайло Федоров до останнього вірив у можливість повернення на посаду міністра оборони через особисту прихильність до президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат Ярослав Железняк.

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Федоров та Зеленський

Федоров до останнього моменту розраховував повернутися на посаду міністра оборони, вважає Железняк. За його словами, причина — особиста віра Федорова в президента.

"Мені здається, що він, як людина, яка довго з президентом, ще вірив у те, що в президенті щось добре залишилось... Для нього, я думаю, це історія персональної зради. Тому що він реально вірив у президента, на відміну від багатьох", — пояснив Железняк.

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Депутат також припустив, чому Федоров публічно уникав різкої критики на адресу глави держави.

"Найбільші сварки — це сварки між "ексами". Він не хотів переходити цю межу і залишити якийсь маневр. З іншого боку, Федоров розуміє, що тоді всі червоні лінії будуть перейдені, і по ньому, і по його команді почнуть працювати", — зазначив нардеп.

Політичні амбіції Федорова

Щодо політичного майбутнього Федорова Железняк висловив припущення, що той може повністю піти з політики та реалізуватися в бізнесі — за прикладом ексочільника уряду Олексія Гончарука, який після відставки очолив виробництво морських дронів "Магура".

Коментуючи чутки про можливе очолення Федоровим нової ліберальної партії "Голос", Железняк відповів обережно: "Ну може". Про власну можливу участь у такому проєкті він заявив, що бачить себе в політиці та планує балотуватися до наступного скликання парламенту, хоча дата виборів наразі невідома.

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