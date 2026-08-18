Завтра Верховна Рада проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає, - Железняк

Верховна Рада розгляне завтра, 19 серпня, подання президента про призначення Євгена Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат Ярослав Железняк.

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Голосування в Раді 19 серпня

Президент Володимир Зеленський вніс 18 серпня до Верховної Ради подання про призначення Євгена Хмари міністром оборони та Андрія Сибіги — міністром закордонних справ. За словами нардепа Железняка, завтра більшість парламенту підтримає обидва призначення.

"Більшість колег задоволені. Є люди, яким байдуже, — і це більшість. Є люди, які вважають, що це квота президента, — це його вибір. Є такі, як я, які вважають, що звільнення було без пояснень", — розповів Железняк.

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Сам депутат заявив, що голосувати за призначення Хмари не буде, оскільки не отримав пояснення причин заміни попереднього міністра оборони.

Хмара звільнився зі служби

Окремо Железняк прокоментував питання про те, що за законом міністром оборони має бути цивільна особа, тоді як генерал Хмара досі мав військове звання.

"Я думаю, що станом на зараз він вже цивільний... Нам повідомили, що він не є військовослужбовцем", — сказав нардеп, уточнивши, що деталей процедури не знає.

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Сибіга та Поклад

Щодо кандидатури Сибіги на посаду глави МЗС депутат заявив, що жодних несподіванок із голосуванням не очікує — голоси будуть.

Водночас, за словами Железняка, президентського подання про призначення Олександра Поклада головою СБУ немає — він і надалі залишиться виконувачем обов'язків. "Мені здається, тут відповідь варто шукати в тому, що це дуже зручно для Зеленського — мати можливість у будь-який момент поміняти людину", — пояснив нардеп.

Він також зазначив, що подання щодо Хмари та Сибіги внесли ввечері напередодні голосування, аби депутати не встигли на них відреагувати.

"Внесуть, проголосують за цих двох — і все. Скажуть, що велика перемога, а інакше Путін нападе знову. Стандартна історія. Проблема всього нашого "серіалу", мені здається, у тому, що, як і в останніх епізодах мелодрам, він пішов на повтори", — додав Железняк.

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