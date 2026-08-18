Завтра Верховная Рада проголосует за Хмару и Сибигу, большинство депутатов поддержит их, — Железняк
Верховная Рада рассмотрит завтра, 19 августа, представление президента о назначении Евгения Хмары министром обороны, а Андрея Сибиги — министром иностранных дел.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат Ярослав Железняк.
Голосование в Раде 19 августа
Президент Владимир Зеленский внес 18 августа в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны и Андрея Сибиги — министром иностранных дел. По словам нардепа Железняка, завтра большинство парламента поддержит оба назначения.
"Большинство коллег довольны. Есть люди, которым все равно, — и это большинство. Есть люди, которые считают, что это квота президента, — это его выбор. Есть такие, как я, которые считают, что увольнение произошло без объяснений", — рассказал Железняк.
Сам депутат заявил, что голосовать за назначение Хмары не будет, поскольку не получил объяснений причин замены предыдущего министра обороны.
Хмара уволился со службы
Отдельно Железняк прокомментировал вопрос о том, что по закону министром обороны должно быть гражданское лицо, тогда как генерал Хмара до сих пор имел воинское звание.
"Я думаю, что на данный момент он уже гражданский... Нам сообщили, что он не является военнослужащим", — сказал нардеп, уточнив, что подробностей процедуры не знает.
Сибига и Поклад
Что касается кандидатуры Сибиги на пост главы МИД, депутат заявил, что никаких неожиданностей с голосованием не ожидает — голоса будут.
В то же время, по словам Железняка, президентского представления о назначении Александра Поклада главой СБУ нет — он и в дальнейшем останется исполняющим обязанности. "Мне кажется, здесь ответ стоит искать в том, что это очень удобно для Зеленского — иметь возможность в любой момент сменить человека", — пояснил нардеп.
Он также отметил, что представления по Хмаре и Сибиге внесли вечером накануне голосования, чтобы депутаты не успели на них отреагировать.
"Внесут, проголосуют за этих двоих — и все. Скажут, что это большая победа, а иначе Путин снова нападет. Стандартная история. Проблема всего нашего "сериала", мне кажется, в том, что, как и в последних эпизодах мелодрам, он пошел на повторы", — добавил Железняк.
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