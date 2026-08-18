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Сегодня ожидается представление Зеленского о назначении Хмары и Сибиги министрами, - Гончаренко

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Сегодня, 18 августа 2026 года, ожидается, что президент Владимир Зеленский представит в Верховную Раду кандидатуры на должности министров обороны и МИД. Зеленский предложит кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибиги.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ожидается представление от Зеленского на Хмару и Сибигу. Голосование запланировано на завтра", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что представления на назначение министров обороны и МИД до сих пор нет.

По данным СМИ, 18 августа Верховная Рада не будет рассматривать назначение министров обороны и иностранных дел.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Зеленский Владимир (25539) Сибига Андрей (1090) Хмара Евгений (44)
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