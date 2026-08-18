Сегодня ожидается представление Зеленского о назначении Хмары и Сибиги министрами, - Гончаренко

Сегодня, 18 августа 2026 года, ожидается, что президент Владимир Зеленский представит в Верховную Раду кандидатуры на должности министров обороны и МИД. Зеленский предложит кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибиги.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ожидается представление от Зеленского на Хмару и Сибигу. Голосование запланировано на завтра", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что представления на назначение министров обороны и МИД до сих пор нет.

По данным СМИ, 18 августа Верховная Рада не будет рассматривать назначение министров обороны и иностранных дел.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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