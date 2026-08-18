Сьогодні очікується подання від Зеленського на призначення Хмари та Сибіги міністрами, - Гончаренко

Сьогодні, 18 серпня 2026 року, очікується подання президента Володимира Зеленського до ВР на призначення міністрів оборони та МЗС. Зеленський внесе кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні очікується подання від Зеленського на Хмару та Сибігу. Голосування планується завтра", - уточнив він.

Раніше повідомлялося, що подання на призначення міністрів оборони та МЗС досі немає.

За даними ЗМІ, 18 серпня Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.

Нардеп Ярослав Железняк заявив: "Дуже ймовірно голосування за МінОборони та МЗС буде завтра на пленарному засіданні".

Також на погоджувальній раді у ВР повідомили, що сьогодні у кандидатів буде зустріч з фракціями, а завтра голосування за МінОборони та МЗС.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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