Президент наразі не вніс у Раду кандидатури на міністра оборони та очільника МЗС, - Суспільне

18 серпня після перерви Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у порядку денному парламенту та інформації від народних депутатів, яку отримало "Суспільне".

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Кандидатур на посади міністрів поки немає

Кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ наразі не внесені президентом Володимиром Зеленським.

За словами кількох співрозмовників "Суспільного" у Верховній Раді, нині у парламенті може не вистачити голосів за чинного виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару.

"Для частини депутатів — це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути Федорова. Повністю ігнорувати це важко", — сказав один із депутатів фракції "Слуга народу".

Євгеній Хмара також є чинним військовослужбовцем. Водночас, згідно із законом "Про національну безпеку України", міністр оборони має бути цивільною особою.

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Тим часом по всій Україні тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. 18 серпня виповнюється 33-й день маніфестацій.

Напередодні, 16 серпня, у Києві та ще десяти містах тисячі людей вийшли на ходу за повернення Федорова, діалог і реформи в оборонному секторі.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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