Президент наразі не вніс у Раду кандидатури на міністра оборони та очільника МЗС, - Суспільне
18 серпня після перерви Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у порядку денному парламенту та інформації від народних депутатів, яку отримало "Суспільне".
Кандидатур на посади міністрів поки немає
Кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ наразі не внесені президентом Володимиром Зеленським.
За словами кількох співрозмовників "Суспільного" у Верховній Раді, нині у парламенті може не вистачити голосів за чинного виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару.
"Для частини депутатів — це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути Федорова. Повністю ігнорувати це важко", — сказав один із депутатів фракції "Слуга народу".
Євгеній Хмара також є чинним військовослужбовцем. Водночас, згідно із законом "Про національну безпеку України", міністр оборони має бути цивільною особою.
Тим часом по всій Україні тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. 18 серпня виповнюється 33-й день маніфестацій.
Напередодні, 16 серпня, у Києві та ще десяти містах тисячі людей вийшли на ходу за повернення Федорова, діалог і реформи в оборонному секторі.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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