РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10942 посетителя онлайн
Новости Кадровые изменения в правительстве
449 6

Президент пока не внес в Раду кандидатуры на пост министра обороны и главы МИД, — "Суспільне"

Верховная Рада, ВР, Рада

18 августа после перерыва Верховная Рада не будет рассматривать вопросы о назначении министров обороны и иностранных дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента и в информации от народных депутатов, полученной "Суспільним".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кандидатур на должности министров пока нет

Кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел пока не внесены президентом Владимиром Зеленским.

По словам нескольких собеседников "Суспільного" в Верховной Раде, сейчас в парламенте может не хватить голосов за действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

"Для части депутатов — это не вопрос "за" или "против" Хмары, это вопрос "против" Федорова. Люди требуют вернуть Федорова. Полностью игнорировать это трудно", — сказал один из депутатов фракции "Слуга народа".

Евгений Хмара также является действующим военнослужащим. В то же время, согласно закону "О национальной безопасности Украины", министр обороны должен быть гражданским лицом.

Читайте: Федоров о своей дальнейшей деятельности: "Положить конец войне и восстановить Украину"

Тем временем по всей Украине продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. 18 августа исполняется 33-й день манифестаций. 

Цензор.НЕТ Изображение

Накануне, 16 августа, в Киеве и еще десяти городах тысячи людей вышли на марш за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонном секторе.

Читайте: Телеграм-чат, в котором координировались акции в поддержку Федорова, удалили после задержания администратора, — ZMINA

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг

Автор: 

ВР (28338) МИД (7312) Минобороны (10018) Сибига Андрей (1087) Федоров Михаил (960)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 