Президент пока не внес в Раду кандидатуры на пост министра обороны и главы МИД, — "Суспільне"

18 августа после перерыва Верховная Рада не будет рассматривать вопросы о назначении министров обороны и иностранных дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента и в информации от народных депутатов, полученной "Суспільним".

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Кандидатур на должности министров пока нет

Кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел пока не внесены президентом Владимиром Зеленским.

По словам нескольких собеседников "Суспільного" в Верховной Раде, сейчас в парламенте может не хватить голосов за действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

"Для части депутатов — это не вопрос "за" или "против" Хмары, это вопрос "против" Федорова. Люди требуют вернуть Федорова. Полностью игнорировать это трудно", — сказал один из депутатов фракции "Слуга народа".

Евгений Хмара также является действующим военнослужащим. В то же время, согласно закону "О национальной безопасности Украины", министр обороны должен быть гражданским лицом.

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Тем временем по всей Украине продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. 18 августа исполняется 33-й день манифестаций.

Накануне, 16 августа, в Киеве и еще десяти городах тысячи людей вышли на марш за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонном секторе.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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