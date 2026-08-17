Президент пока не внес в Раду кандидатуры на пост министра обороны и главы МИД, — "Суспільне"
18 августа после перерыва Верховная Рада не будет рассматривать вопросы о назначении министров обороны и иностранных дел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента и в информации от народных депутатов, полученной "Суспільним".
Кандидатур на должности министров пока нет
Кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел пока не внесены президентом Владимиром Зеленским.
По словам нескольких собеседников "Суспільного" в Верховной Раде, сейчас в парламенте может не хватить голосов за действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.
"Для части депутатов — это не вопрос "за" или "против" Хмары, это вопрос "против" Федорова. Люди требуют вернуть Федорова. Полностью игнорировать это трудно", — сказал один из депутатов фракции "Слуга народа".
Евгений Хмара также является действующим военнослужащим. В то же время, согласно закону "О национальной безопасности Украины", министр обороны должен быть гражданским лицом.
Тем временем по всей Украине продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. 18 августа исполняется 33-й день манифестаций.
Накануне, 16 августа, в Киеве и еще десяти городах тысячи людей вышли на марш за возвращение Федорова, диалог и реформы в оборонном секторе.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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