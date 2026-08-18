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Подання на призначення міністрів оборони та МЗС досі немає, - Железняк

вр не голосуватиме за двох міністрів

Станом на ранок 18 серпня 2026 року президент України Володимир Зеленський досі не вніс у ВР подання на призначення міністра оборони та голови МЗС.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформація станом на ранок

"Останній апдейт по Погоджувальній Раді - подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні невідомо (вже писав, що будуть швидко проводити, коли внесуть. - Я.Ж.). Ніяких деталей по цьому керівництво Ради немає від Президента)", - пише нардеп.

Зазначимо, що сьогодні Рада відновлює свою роботу після перерви.

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За даними ЗМІ, 18 серпня Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Автор: 

ВР (11566) Зеленський Володимир (26687) МЗС (4234) Міноборони (7271) Железняк Ярослав (716)
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Топ коментарі
+7
Людині немае коли,то теніс,то штанга,то фото з щасливими людьми.
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18.08.2026 09:22 Відповісти
+5
Схоже, він її "нюхає" а не думає.
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18.08.2026 09:45 Відповісти
+4
ТА КОМУ ВОНО ТРЕБА - міністр оборони в найбільшій війні на планеті з 1945го
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18.08.2026 09:33 Відповісти

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