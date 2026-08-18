Подання на призначення міністрів оборони та МЗС досі немає, - Железняк

Станом на ранок 18 серпня 2026 року президент України Володимир Зеленський досі не вніс у ВР подання на призначення міністра оборони та голови МЗС.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформація станом на ранок

"Останній апдейт по Погоджувальній Раді - подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні невідомо (вже писав, що будуть швидко проводити, коли внесуть. - Я.Ж.). Ніяких деталей по цьому керівництво Ради немає від Президента)", - пише нардеп.

Зазначимо, що сьогодні Рада відновлює свою роботу після перерви.

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За даними ЗМІ, 18 серпня Верховна Рада не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ.

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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