Представления о назначении министров обороны и МИД до сих пор нет, - Железняк
По состоянию на утро 18 августа 2026 года президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не внес в Верховную Раду представления о назначении министра обороны и главы МИД.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Информация по состоянию на утро
"Последнее обновление по Согласительному совету — представлений на назначение министров нет. Будут ли они вообще на этой неделе — неизвестно (уже писал, что будут быстро проводить, когда внесут. — Я.Ж.). Никаких подробностей по этому поводу руководство Рады от Президента не получало)", — пишет народный депутат.
Отметим, что сегодня Рада возобновляет свою работу после перерыва.
По данным СМИ, 18 августа Верховная Рада не будет рассматривать назначение министров обороны и иностранных дел.
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