Представления о назначении министров обороны и МИД до сих пор нет, - Железняк

По состоянию на утро 18 августа 2026 года президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не внес в Верховную Раду представления о назначении министра обороны и главы МИД.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Информация по состоянию на утро

"Последнее обновление по Согласительному совету — представлений на назначение министров нет. Будут ли они вообще на этой неделе — неизвестно (уже писал, что будут быстро проводить, когда внесут. — Я.Ж.). Никаких подробностей по этому поводу руководство Рады от Президента не получало)", — пишет народный депутат.

Отметим, что сегодня Рада возобновляет свою работу после перерыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде заявили об "огромных шансах" на переназначение Сибиги главой МИД, - Мережко

По данным СМИ, 18 августа Верховная Рада не будет рассматривать назначение министров обороны и иностранных дел.

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: Федоров объяснил, почему не присоединяется к протестам: это будет воспринято как политический шаг