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Представления о назначении министров обороны и МИД до сих пор нет, - Железняк

Верховная Рада не будет голосовать за двух министров

По состоянию на утро 18 августа 2026 года президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не внес в Верховную Раду представления о назначении министра обороны и главы МИД.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Информация по состоянию на утро

"Последнее обновление по Согласительному совету — представлений на назначение министров нет. Будут ли они вообще на этой неделе — неизвестно (уже писал, что будут быстро проводить, когда внесут. — Я.Ж.). Никаких подробностей по этому поводу руководство Рады от Президента не получало)", — пишет народный депутат.

Отметим, что сегодня Рада возобновляет свою работу после перерыва.

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По данным СМИ, 18 августа Верховная Рада не будет рассматривать назначение министров обороны и иностранных дел.

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

ВР (28338) Зеленский Владимир (25539) МИД (7312) Минобороны (10023) Железняк Ярослав (642)
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Топ комментарии
+4
Людині немае коли,то теніс,то штанга,то фото з щасливими людьми.
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18.08.2026 09:22 Ответить
+2
ТА КОМУ ВОНО ТРЕБА - міністр оборони в найбільшій війні на планеті з 1945го
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18.08.2026 09:33 Ответить
+1
В цій країні взагалі залишилися політики-державники чи тільки лайно пластилінове?
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18.08.2026 09:26 Ответить

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