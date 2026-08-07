Зеленский и Драпатый обсудили антибаллистическую оборону, защиту Донецкой области и кадровые вопросы в ВСУ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Защита Донецкой области
Как отмечается, особое внимание было уделено вопросам защиты Константиновки, Славянска и в целом Донецкой области.
"Благодарен всем подразделениям, которые в полной мере выполняют боевые задачи, отражают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов. Есть понимание, как усилить этот направление", - отметил президент.
Кроме того, обсуждались задачи по введению далекобойных санкций против России за войну.
"Достигнуты хорошие результаты в отношении Ярославского НПЗ. Соответствующие операции продолжаем", - добавил Зеленский.
Работа в области противоракетной обороны
Также Драпатый доложил о работе в области противоракетной обороны – о своей коммуникации с американской стороной.
"На всех уровнях работаем, чтобы получить комплекты ракет для ПВО. Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии. Чем больше Путин будет верить в свою ставку на баллистику, тем меньше будет его склонность положительно реагировать на дипломатические предложения. Следовательно, усиление защиты Украины - это прямая инвестиция в дипломатию", - подчеркнул Зеленский.
Кадровые вопросы в ВСУ
По словам Зеленского, они также обсудили с Главнокомандующим кадровые вопросы в ВСУ, требующие решения.
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