Зеленський і Драпатий обговорили антибалістику, захист Донеччини та кадрові питання в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Захист Донеччини

Як зазначається, особливу увагу було зосереджено на питаннях захисту Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини.

"Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують "просочування" і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок", - зазначив президент.

Крім того, обговорювалися завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну.

"Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ. Відповідні операції продовжуємо", - додав Зеленський.

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Робота щодо антибалістики

Також Драпатий доповів про роботу щодо антибалістики – про свою комунікацію з американською стороною.

"На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію", - наголосив Зеленський.

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Кадрові питання в ЗСУ

За словами Зеленського, також вони обговорили з Головнокомандувачем кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення.