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Новини Ситуація на Донеччині Кадрові зміни антибалістична система ППО
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Зеленський і Драпатий обговорили антибалістику, захист Донеччини та кадрові питання в ЗСУ

Зеленський заслухав доповідь Драпатого

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Захист Донеччини

Як зазначається, особливу увагу було зосереджено на питаннях захисту Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини.

"Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують "просочування" і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок", - зазначив президент.

Крім того, обговорювалися завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну.

"Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ. Відповідні операції продовжуємо", - додав Зеленський.

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Робота щодо антибалістики

Також Драпатий доповів про роботу щодо антибалістики – про свою комунікацію з американською стороною.

"На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію", - наголосив Зеленський.

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Кадрові питання в ЗСУ

За словами Зеленського, також вони обговорили з Головнокомандувачем кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення.

Автор: 

Зеленський Володимир (26610) Драпатий Михайло (79)
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Топ коментарі
+6
Довбограй лайновий. Одна брехня і тупі вдосики.
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07.08.2026 15:18 Відповісти
+4
Ширяєв буде відсторонений і притягнутий до відповідальності чи те, що ми чули на аудіозаписі та бачили на фото з підвалами, де катували хворих людей, то ОК?
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07.08.2026 15:17 Відповісти
+4
«Слишь, Драпатий! Дє наша антибалістика? Пачему стока прільотав?»
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07.08.2026 15:20 Відповісти

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