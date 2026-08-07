Зеленський і Драпатий обговорили антибалістику, захист Донеччини та кадрові питання в ЗСУ
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Захист Донеччини
Як зазначається, особливу увагу було зосереджено на питаннях захисту Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини.
"Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують "просочування" і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок", - зазначив президент.
Крім того, обговорювалися завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну.
"Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ. Відповідні операції продовжуємо", - додав Зеленський.
Робота щодо антибалістики
Також Драпатий доповів про роботу щодо антибалістики – про свою комунікацію з американською стороною.
"На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію", - наголосив Зеленський.
Кадрові питання в ЗСУ
За словами Зеленського, також вони обговорили з Головнокомандувачем кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення.
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