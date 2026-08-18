Железняк объяснил, почему Федоров надеялся вернуться на пост министра обороны

Михаил Федоров до последнего верил в возможность возвращения на пост министра обороны благодаря личной близости к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат Ярослав Железняк.

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Федоров и Зеленский

Федоров до последнего момента рассчитывал вернуться на пост министра обороны, считает Железняк. По его словам, причина — личная вера Федорова в президента.

"Мне кажется, что он, как человек, долгое время работавший с президентом, еще верил в то, что в президенте осталось что-то хорошее... Для него, я думаю, это история личного предательства. Потому что он действительно верил в президента, в отличие от многих", — пояснил Железняк.

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Депутат также высказал предположение, почему Федоров публично избегал резкой критики в адрес главы государства.

"Самые большие ссоры — это ссоры между "эксами". Он не хотел переходить эту черту и хотел оставить себе возможность маневра. С другой стороны, Федоров понимает, что тогда все красные линии будут пересечены, и над ним, и над его командой начнут работать", — отметил нардеп.

Политические амбиции Федорова

Что касается политического будущего Федорова, Железняк высказал предположение, что тот может полностью уйти из политики и реализоваться в бизнесе — по примеру экс-главы правительства Алексея Гончарука, который после отставки возглавил производство морских дронов "Магура".

Комментируя слухи о возможном возглавлении Федоровым новой либеральной партии "Голос", Железняк ответил осторожно: "Ну, может быть". О собственном возможном участии в таком проекте он заявил, что видит себя в политике и планирует баллотироваться в следующий созыв парламента, хотя дата выборов пока неизвестна.

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