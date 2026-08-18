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Железняк объяснил, почему Федоров надеялся вернуться на пост министра обороны

Железняк об амбициях Федорова: почему тот хотел вернуться в Кабмин

Михаил Федоров до последнего верил в возможность возвращения на пост министра обороны благодаря личной близости к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат Ярослав Железняк.

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Федоров и Зеленский

Федоров до последнего момента рассчитывал вернуться на пост министра обороны, считает Железняк. По его словам, причина — личная вера Федорова в президента.

"Мне кажется, что он, как человек, долгое время работавший с президентом, еще верил в то, что в президенте осталось что-то хорошее... Для него, я думаю, это история личного предательства. Потому что он действительно верил в президента, в отличие от многих", — пояснил Железняк.

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Депутат также высказал предположение, почему Федоров публично избегал резкой критики в адрес главы государства.

"Самые большие ссоры — это ссоры между "эксами". Он не хотел переходить эту черту и хотел оставить себе возможность маневра. С другой стороны, Федоров понимает, что тогда все красные линии будут пересечены, и над ним, и над его командой начнут работать", — отметил нардеп.

Политические амбиции Федорова

Что касается политического будущего Федорова, Железняк высказал предположение, что тот может полностью уйти из политики и реализоваться в бизнесе — по примеру экс-главы правительства Алексея Гончарука, который после отставки возглавил производство морских дронов "Магура".

Комментируя слухи о возможном возглавлении Федоровым новой либеральной партии "Голос", Железняк ответил осторожно: "Ну, может быть". О собственном возможном участии в таком проекте он заявил, что видит себя в политике и планирует баллотироваться в следующий созыв парламента, хотя дата выборов пока неизвестна.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

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Автор: 

Минобороны (10023) Федоров Михаил (966) Железняк Ярослав (643)
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Топ комментарии
+4
А он так ждал, надєялся і веріл
Что зазвонят опять колокола
І он войдьот в распахнутиє двері
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18.08.2026 22:04 Ответить
+3
30 мільярдів будуть схематозити без Фйодорова...
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18.08.2026 22:04 Ответить
+3
Ніхера Зебілу не буде. Поки він на ролі президента у нього імунітет. Ніяких справ. І ніякого імпічменту. Першим, чим зайнялись Зельоні при приході у владу, це змінили закон про імпічмент. Чим практично забетонували Зелю в кріслі. Тепер ніяк його не попреш.
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18.08.2026 22:09 Ответить

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