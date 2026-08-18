Железняк объяснил, почему Федоров надеялся вернуться на пост министра обороны
Михаил Федоров до последнего верил в возможность возвращения на пост министра обороны благодаря личной близости к президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил народный депутат Ярослав Железняк.
Федоров и Зеленский
Федоров до последнего момента рассчитывал вернуться на пост министра обороны, считает Железняк. По его словам, причина — личная вера Федорова в президента.
"Мне кажется, что он, как человек, долгое время работавший с президентом, еще верил в то, что в президенте осталось что-то хорошее... Для него, я думаю, это история личного предательства. Потому что он действительно верил в президента, в отличие от многих", — пояснил Железняк.
Депутат также высказал предположение, почему Федоров публично избегал резкой критики в адрес главы государства.
"Самые большие ссоры — это ссоры между "эксами". Он не хотел переходить эту черту и хотел оставить себе возможность маневра. С другой стороны, Федоров понимает, что тогда все красные линии будут пересечены, и над ним, и над его командой начнут работать", — отметил нардеп.
Политические амбиции Федорова
Что касается политического будущего Федорова, Железняк высказал предположение, что тот может полностью уйти из политики и реализоваться в бизнесе — по примеру экс-главы правительства Алексея Гончарука, который после отставки возглавил производство морских дронов "Магура".
Комментируя слухи о возможном возглавлении Федоровым новой либеральной партии "Голос", Железняк ответил осторожно: "Ну, может быть". О собственном возможном участии в таком проекте он заявил, что видит себя в политике и планирует баллотироваться в следующий созыв парламента, хотя дата выборов пока неизвестна.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
- 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.
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