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"Президент уходит из-под огня": во время обысков в рамках операции "Форест Гамп" обнаружили план антикризисной коммуникации
В ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп" следователи обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации в отношении деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
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"В нем – коммуникационные шаги и месседжи, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК", – отметили в Бюро.
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