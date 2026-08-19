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Новости Операция Форест Гамп
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"Президент уходит из-под огня": во время обысков в рамках операции "Форест Гамп" обнаружили план антикризисной коммуникации

Операция "Форест Гамп": что нашли во время обысков?

В ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп" следователи обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации в отношении деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В нем – коммуникационные шаги и месседжи, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК", – отметили в Бюро.

Операция
Операция
Операция

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

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Автор: 

НАБУ (4966) ВР (28344)
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Топ комментарии
+20
Коли побачимо план підвішування ішака на ліхтарі?
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19.08.2026 11:14 Ответить
+18
Розстріляти всіх з ОП нафіг разом з таким преЗедентом.
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19.08.2026 11:11 Ответить
+15
А на виході буде великий пшик, як і з міндічами.
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19.08.2026 11:12 Ответить

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