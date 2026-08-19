"Президент уходит из-под огня": во время обысков в рамках операции "Форест Гамп" обнаружили план антикризисной коммуникации

В ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп" следователи обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации в отношении деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"В нем – коммуникационные шаги и месседжи, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК", – отметили в Бюро.







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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

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