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Новости Операция Форест Гамп
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НАБУ проводит следственные действия у меня дома, я сотрудничаю с представителями Бюро, - Столар об операции "Форест Гамп"

Вадим Столар

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП в настоящее время проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп". 

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Столар?

"В связи с обращениями представителей СМИ сообщаю, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю", - уверяет он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

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Автор: 

НАБУ (4966) Столар Вадим (43)
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Топ комментарии
+7
Це ж бандитський пахан.
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19.08.2026 11:30 Ответить
+4
А що там з міндичами, шурмами, шефірами?
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19.08.2026 11:49 Ответить
+2
Але ж хер найдуть - я вже все поперекладав з десяток разів в закордонних банках в крипту вклався - попереписував навіть на сусідку Клаву - Столар
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19.08.2026 11:33 Ответить

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