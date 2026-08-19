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НАБУ проводит следственные действия у меня дома, я сотрудничаю с представителями Бюро, - Столар об операции "Форест Гамп"
Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП в настоящее время проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Столар?
"В связи с обращениями представителей СМИ сообщаю, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю", - уверяет он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
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+7 Onufri Zagloba
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+2 Валентин Коваль #620706
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