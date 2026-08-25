"Ну чего ты кислая такая? Я тебе оставил почти $4 млн": САП у суді розкрила розмови Мудрої та Микитася

ВАКС 24 серпня продовжував обирати запобіжний захід вже ексзаступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нагадує ЦПК.

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Заходи конспірації між Микитасем та Мудрою

Як зазначається, прокурор САП почав з того, що перерахував заходи конспірації, які застосовувались екснардепом Микитасем та Мудрою.

Зокрема, за даними слідства, вони знищували інформацію у телефонах та документи, які мають стосунок до справи, викорстовували закордонні номери та різні месенджери.

"Порви ее, порви. А что, если с обыском, вдруг не дай Бог придут? Спрячь ее где-то. Порвать и выкинуть в окно. И Threema нужно удалить и заново установить", - сказав він Мудрій.

Далі прокурор зацитував розмову між Микитасем і Мудрою:

Микитась: Ну я порвал то, что ты говорила порвать. Бережёного Бог бережёт.

Мудра: А телефон не будем покупать новый? Дождемся выпуска 18-го (iPhone?).

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Статки Мудрої

Прокурор також перерахував статки, які задекларувала Мудра. Водночас він переказав одну з розмов між Микитасем та Мудрою: "Ну чего ты кислая такая? Блин, я тебе оставил почти 4 млн долларов по Укрбуду".

Він також зацитував розмову, яка свідчить, що Мудра, крім зарплати, щомісяця отримувала 20 тисяч доларів незрозумілого походження. А у січні 2026 року вона нібито зазначає, що отримала вже 30 тисяч доларів.

В іншій розмові Мудра та Микитась згадують, що у неї є придбана квартира, проте офіційні доходи не дозволяють придбати цю квартиру. За словами прокурора, вони думали, на кого переоформити це майно.

Далі прокурор САП переказав розмову Микитася з Мудрою, яка стосується авто Range Rover за 120 тисяч євро. Нею, за даними слідства, користувалась Мудра, хоча її немає у декларації.

В одній з розмов Мудра та Микитась радяться, як задекларувати прикраси, яких немає у декларації. Йдеться про прикраси Bvlgari та Van Cleef, які, до речі, були вилучені під час обшуків. Крім того, з розмов випливає, що Мудра отримала зауваження з приводу дорогих коштовностей, які вона носить на робочому місці в Офісі президента і привертає через них до себе зайву увагу.

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Прокурор САП ззаначив, що Микитась та Мудра також обговорювали можливі операції, які виправдають появу у неї солідних фінансових заощаджень.

Йдеться про можливе оформлення фіктивних договорів щодо викупу майнових прав у новобудовах фірмами, які належать Микитасю. Причому за завищеними цінами.

Прокурор САП резюмував, що у розпорядженні пані Мудрої може бути активів у різному вигляді на понад 250 млн грн.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

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