Операція "Форест Гамп": учасники легалізували 150 млн грн для внесення застави за фігуранта "Міндічгейту". ВIДЕО

Антикорупційні органи в рамках спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас", - заявив детектив НАБУ Михайло Романюк.

Хто входи до складу групи?

Заступник керівника Офісу Президента;

екснардеп;

голова правління державного банку;

головва наглядової ради держбанку;

інші особи.

ЗМІ повідомляють, що до складу групи входили заступниця керівника ОП Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, депутат ОПЗЖ Вадим Столар, голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та правління "Сенс Банку" Олег Ступак.

За даними НАБУ, для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств.

"Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався НИМ (наголосили в НАБУ. - Ред.). На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", - зазначив детектив.

Також детективами Бюро було встановлено факти втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.

У НАБУ встановили, що організатори схеми також обговорювали питання внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

Також учасники злочину залучили топ-менеджмент держбанку та узгодили з ним схему його вчинення.

29 червня 2026 року одного з фігурантів операції "Мідас" звільнили під заставу. Йдеться про ексміністра Германа Галущенка.

Учасникам схеми повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Читайте: НАБУ проводить слідчі дії в мене вдома, я співпрацюю з представниками Бюро, - Столар про операцію "Форест Гамп"

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Також читайте: "Президент виходить із лінії вогню": під час обшуків в рамках операції "Форест Гамп" виявили план антикризової комунікації. ДОКУМЕНТИ