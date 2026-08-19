Операция "Форест Гамп": участники легализовали 150 млн грн для внесения залога за фигуранта "Миндичгейта". ВИДЕО

Антикоррупционные органы в рамках спецоперации по борьбе с коррупцией на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников дела "Мидас", - заявил детектив НАБУ Михаил Романюк.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

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