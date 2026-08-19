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Операция "Форест Гамп": участники легализовали 150 млн грн для внесения залога за фигуранта "Миндичгейта". ВИДЕО

Антикоррупционные органы в рамках спецоперации по борьбе с коррупцией на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников дела "Мидас", - заявил детектив НАБУ Михаил Романюк.

Новость дополняется...

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.

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Автор: 

НАБУ (4966) коррупция (7870) Офис Президента (1935)
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Топ комментарии
+12
кільке над бубочкою стискається...
ця гнида повинна сидиті за гратами
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19.08.2026 12:01 Ответить
+8
Краще - висіти
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19.08.2026 12:04 Ответить
+4
Одне не є альтернативою іншого. Наприклад, Епштейн встиг і те, і те.
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19.08.2026 12:12 Ответить

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