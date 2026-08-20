Нові записи операції "Форест Гамп": викрито масштабну рейдерську схему, - НАБУ. ВIДЕО

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

Про це Бюро повідомило у своєму відео, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними НАБУ, два співорганізатори навіть уклали "понятійну угоду" щодо цього.

Фігуранти вчиняли рейдерське захоплення підприємств шляхом підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення.

Вартість активів підприємств, якими учасники незаконно заволоділи восени 2025 року склало понад 248 млн грн.

А в травні 2026 року вони намагалися заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн.

"Метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад пів мільярда гривень", - розповів детектив НАБУ.

Реалізація схеми

Для реалізації схеми фігуранти залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб та внесли підроблені документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб.

За 2 дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного зі співорганізаторів злочину.

З метою утримання контролю над захопленими підприємствами, співучасники впливали на високопосадовців Мін'юсту України та лобіювали ухвалення рішень щодо розгляду скарг на рейдерські дії в інтересах злочинної організації, зазначили в НАБУ.

Наприкінці грудня 2025 року колегія Мін'юсту України з розгляду скарг ухвалила висновок про визнання законним переходу права власності на захоплене рейдерським шляхом підприємство на підконтрольну злочинній організації особу.

31 грудня 2025 року т.в.о. голови Мін'юсту (тоді посаду обіймала Людмила Сугак) ухвалила рішення про затвердження висновку колегії.

"Метою захоплення однієї з компаній було отримання контролю над дороговартісними об'єктами нерухомості в центрі Києва, шляхом ініціювання процедури банкрутства у господарському суді за допомогою підконтрольних осіб", - зазначив детектив.

27 січня 2026 року суддя задовольняє заяву про забезпечення позову підконтрольної особи організатору злочину та забороняє вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо підприємства.

А 26 березня 2026 року суддя задовольняє клопотання арбітражного керуючого, підконтрольного злочинній організації, та припиняє повноваження директора підприємства.

У випадку з другою компанією організатори схеми, скориставшись розглядом скарги на їхні рейдерські дії, який проводився більше 2 місяців, створили фіктивну заборгованість, що дало можливість ініціювати процедуру банкрутства.

Ще одним епізодом стала спроба заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості в центрі Києва, шляхом підробки судової ухвали та внесення її до реєстру нерухомості за допомогою хакерів.

Службові особи Мін'юсту, усвідомлюючи наслідки виконання незаконних вказівок заступниці керівника Офісу Президента, відмовилися від участі у вчиненні злочину. Тому умисел так і не було доведено до кінця.

Слідство встановило, що фінансування діяльності злочинної організації забезпечував співорганізатор та чинний нардеп на суму щонайменше 514 тис. доларів США. Ці кошти учасники схеми витрачали на хакерів, судові процеси, хабарі правоохоронцям та судовим органам тощо.

На записах учасники злочинної організації також скаржилися на неможливість отримання інформації в НАБУ та САП, а також розмірковували, як можна контролювати систему протидії корупції.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

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