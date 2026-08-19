Мудра підтвердила вручення підозри: "Спокійно готуюся до суду, захищатимусь в правовий спосіб"

Колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву від імені Мудрої опублікувала юридична компанія "Міллер", яка захищатиме її інтереси, оскільки сама Мудра наразі не має доступу до соцмереж.

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Позиція Мудрої

За її словами, вона співпрацює зі слідством і разом з адвокатами готується до судового засідання. Підозру та оприлюднені записи НАБУ й САП Мудра пообіцяла прокоментувати після ознайомлення з матеріалами справи — "предметно, по суті кожного епізоду".

"Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої", — заявила експосадовиця.

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Заява про звільнення

Мудра підтвердила, що 19 серпня подала заяву про звільнення, аби "захищати своє добре імʼя" самостійно, "не переносячи цю боротьбу на державу".

Про роботу на посаді

Окремо Мудра розповіла про підсумки своєї роботи за чотири роки на посаді заступниці голови ОП.

Мудра відповідала за створення Спецтрибуналу для покарання російських воєнних злочинців, конфіскацію заморожених російських активів та створення Компенсаційного механізму, який має гарантувати виплати постраждалим українцям від Росії.

"Своє ім'я я захищатиму в правовий спосіб — спокійно й послідовно. А боротьба за те, щоб Росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі", — додала Мудра.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

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