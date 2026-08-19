УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12988 відвідувачів онлайн
Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
2 244 27

Мудра підтвердила вручення підозри: "Спокійно готуюся до суду, захищатимусь в правовий спосіб"

Ірина Мудра

Колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву від імені Мудрої опублікувала юридична компанія "Міллер", яка захищатиме її інтереси, оскільки сама Мудра наразі не має доступу до соцмереж.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Мудрої

За її словами, вона співпрацює зі слідством і разом з адвокатами готується до судового засідання. Підозру та оприлюднені записи НАБУ й САП Мудра пообіцяла прокоментувати після ознайомлення з матеріалами справи — "предметно, по суті кожного епізоду".

"Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої", — заявила експосадовиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко выиграет и нам всем п#зда будет: заступниця керівника ОП обговорює посаду голови САП

Заява про звільнення

Мудра підтвердила, що 19 серпня подала заяву про звільнення, аби "захищати своє добре імʼя" самостійно, "не переносячи цю боротьбу на державу".

Про роботу на посаді

Окремо Мудра розповіла про підсумки своєї роботи за чотири роки на посаді заступниці голови ОП.

Мудра відповідала за створення Спецтрибуналу для покарання російських воєнних злочинців, конфіскацію заморожених російських активів та створення Компенсаційного механізму, який має гарантувати виплати постраждалим українцям від Росії.

"Своє ім'я я захищатиму в правовий спосіб — спокійно й послідовно. А боротьба за те, щоб Росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі", — додала Мудра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП, - указ

Мудра підтвердила, що їй оголосили підозру
Мудра підтвердила, що їй оголосили підозру
Мудра підтвердила, що їй оголосили підозру

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За Германа привезли 200 миллионов. Думаем, как проплатить": розмови фігурантів операції "Форест Гамп"

Автор: 

НАБУ (4441) підозра (934) Мудра Ірина (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Только внешнее управление, по крайней мере в период войны, может спасти Украину. Надзиратели от Британии Франции Германии. Везде повсеместно поголовно. В каждой структуре. Начиная кагалом офиса Зезедента, прогнившей верховной рады, вся законодательная и исполнительная власть вплоть до районных центров. Иначе Как говорит мадам мудрая-нам п***да.
показати весь коментар
19.08.2026 21:21 Відповісти
+8
Хіба ця малороска ще про щось думала,як про свою сраку(Хіба думало воно,що це знову рознесуть усі ЗМІ партнерів України((Скажуть,що чомусь говорила на плівках мовою агресора,чомусь говорила,що з корупцією нех3й боротися,бо нам пізд²,а краще.... та багато чого,і промосковські голоси будуть на кшталт "ми ета вам гаварілі раньше"(((
показати весь коментар
19.08.2026 21:09 Відповісти
+5
Яке воно добре твоє ім'я?Ти його обісрала.Єрмак вас підбирав до свого сараю по здібності корупціонера.
Не зря там Татаров ще сидить.ЗЕленський підписав звільнення,тільки чому після того як НАБУ почало гніздо зміїнне ворушити?
Цікаво чи є в ЗЕленому кодлі хтось чесний? Думаю що взагалі у них не має оних.
показати весь коментар
19.08.2026 21:18 Відповісти

Завантаження...

 
 