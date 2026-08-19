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Новини Тиск на НАБУ та САП Операція Форест Гамп
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Клименко выиграет и нам всем п#зда будет: заступниця керівника ОП обговорює посаду голови САП

В ОП побоювалися збереження Клименка на посаді керівника САП

Заступниця керівника Офісу Президента обговорювала "подальшу долю", якщо керівник САП Олександр Клименко залишиться на ще один термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні розмови оприлюднило Національне антикорупційне бюро.

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Що відомо?

Як відомо, повноваження чинного керівника САП мають завершитися у липні 2027 року.

На записах заступниця керівника ОП (за даними ЗМІ, йдеться про Ірину Мудру) обговорює конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП
Розмова Мудрої про конкурс на керівника САП

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "За Германа привезли 200 миллионов. Думаем, как проплатить": розмови фігурантів операції "Форест Гамп"

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Читайте: Ізраїль поки не дав відповіді на запити щодо екстрадиції Міндіча та Цукермана, - Клименко

Автор: 

НАБУ (4441) Клименко Олександр САП (92)
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Топ коментарі
+31
Достатньо просто почитати записи перемовин зелених опаришів, щоб одразу ж зрозуміти, що Україною керує зграя відверто тупих дегенератів із словниковим запасом на рівні третього класу інтернату для дітей з особливими розумовими потребами. Хоча, зрештою, це цілком відповідає рівню їх криворагульного пахана - вуличного гопника.
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19.08.2026 13:34 Відповісти
+21
Судячи з мови спілкування, там зібралися любителі ху...ла і двушки на ху...лоград. І Клименко справді не їхня людина.
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19.08.2026 13:34 Відповісти
+18
Мудра виконувала забаганки Гундосого і їй до рук прилипало. Але на вершині корупції гундоса почвара.
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19.08.2026 13:33 Відповісти

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