Клименко выиграет и нам всем п#зда будет: заступниця керівника ОП обговорює посаду голови САП

Заступниця керівника Офісу Президента обговорювала "подальшу долю", якщо керівник САП Олександр Клименко залишиться на ще один термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні розмови оприлюднило Національне антикорупційне бюро.

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Що відомо?

Як відомо, повноваження чинного керівника САП мають завершитися у липні 2027 року.

На записах заступниця керівника ОП (за даними ЗМІ, йдеться про Ірину Мудру) обговорює конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

















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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

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