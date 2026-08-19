Клименко выиграет, и нам всем будет конец: заместительница руководителя ОП обсуждает должность главы САП
Заместитель главы Офиса Президента обсуждала "дальнейшую судьбу" на случай, если глава САП Александр Клименко останется на еще один срок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
Что известно?
Как известно, полномочия действующего главы САП должны истечь в июле 2027 года.
На записях заместительница главы ОП (по данным СМИ, речь идет об Ирине Мудрой) обсуждает конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
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