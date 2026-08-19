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Новости Дело Галущенко Операция Форест Гамп
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"За Германа привезли 200 миллионов. Думаем, как проплатить": разговоры фигурантов операции "Форест Гамп"

Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ

Фигуранты дела "Форест Гамп" обсуждали вопрос о внесении залога за одного из подозреваемых по делу "Мидас".

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Подробности

Так, экс-депутат обсуждает со своим доверенным лицом внесение залога за "Германа" (вероятно, речь идет об экс-министре Германе Галущенко).

Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ
Как вносили залог за Галущенко: подробности от НАБУ

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Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладищенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

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Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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Автор: 

НАБУ (4966) залог (622) Галущенко Герман (374)
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Топ комментарии
+13
Надо этих тварей так накормить, чтобы у них те бабки в глотке застряли...
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19.08.2026 13:00 Ответить
+11
Херня це все. Розкажіть краще як боротися зі злосними неплатниками податків які торгують на базарі віниками чи ношеними трусами через ОЛХ?
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19.08.2026 13:04 Ответить
+7
От згадка за Проніна та його контору була справді смішною 😂

Багато той фінмоніторинг "навідслідковував" по попереднім внескам за звільнення зелених виродків? Філіпчик мабуть знов напружено працює в якомусь довгостроковому відрядженню в Париж чи в Танзанію.
Або на лікарняному, як це в нього заведено. Дбає людина про своє здоров'я
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19.08.2026 13:26 Ответить

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