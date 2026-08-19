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Новини Справа Галущенка Операція Форест Гамп
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"За Германа привезли 200 миллионов. Думаем, как проплатить": розмови фігурантів операції "Форест Гамп"

Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ

Фігуранти справи "Форест Гамп" обговорювали внесення застави з одного з підозрюваних у справі "Мідас".

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Подробиці

Так, екснардеп обговорює зі своєю довіреною особою внесення застави за "Германа" (ймовірно йдеться про ексміністра Германа Галущенка).

Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ
Як вносили заставу за Галущенка: подробиці від НАБУ

Також читайте: Мне беженец израильский Тимур звонил и просил "взять" Sense Bank: розмови фігурантів операції "Форест Гам"

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Також дивіться: Навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував не "щедрий хрещений". Кошти йшли з офшорів, - Железняк. ВIДЕО

Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Читайте: "Вова жил там": Цукерман та Миронюк обговорюють "злив", що Галущенко – людина зрадника Деркача

Автор: 

НАБУ (4441) застава (519) Галущенко Герман (489)
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Топ коментарі
+7
Надо этих тварей так накормить, чтобы у них те бабки в глотке застряли...
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19.08.2026 13:00 Відповісти
+3
Херня це все. Розкажіть краще як боротися зі злосними неплатниками податків які торгують на базарі віниками чи ношеними трусами через ОЛХ?
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19.08.2026 13:04 Відповісти
+2
Бабуїн не дозволить.
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19.08.2026 13:06 Відповісти

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