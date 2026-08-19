"За Германа привезли 200 миллионов. Думаем, как проплатить": розмови фігурантів операції "Форест Гамп"
Фігуранти справи "Форест Гамп" обговорювали внесення застави з одного з підозрюваних у справі "Мідас".
Подробиці
Так, екснардеп обговорює зі своєю довіреною особою внесення застави за "Германа" (ймовірно йдеться про ексміністра Германа Галущенка).
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
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17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
Топ коментарі
+7 Серый Вовк
показати весь коментар19.08.2026 13:00 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар19.08.2026 13:04 Відповісти Посилання
+2 Василий Васильевич #558196
показати весь коментар19.08.2026 13:06 Відповісти Посилання
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